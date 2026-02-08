YouTube Music’ten kullanıcılara yeni kota

Google çatısı altındaki popüler müzik platformu YouTube Music kullanıcılara şarkı sözü kısıtlaması getirdi.

Aylardır süren test süreçlerinin ardından platformda şarkı sözü görüntüleme özelliği tamamen ücretli hale geldi.

Ücretsiz sürümü kullanan müzikseverler sevdikleri parçaların sözlerini takip etmek istediklerinde ödeme duvarıyla karşılaşacak.

Son güncellemeyle birlikte “Şimdi Çalınıyor” ekranındaki orta sekmede kullanıcılara yeni bir uyarı kartı gösteriliyor.

Bu alanda kullanıcılara kalan görüntüleme hakları hatırlatılıyor ve abonelik ile kilidi açmaları öneriliyor.

Sistemin işleyişine göre ücretsiz kullanıcılara abone olmadan önce sadece beş şarkının sözlerini görüntüleme hakkı tanınıyor.

Bu kota dolduğunda ise erişim tamamen kısıtlanıyor.

BUZLANMIŞ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Kullanıcılar kendilerine tanınan beş hakkı doldurduktan sonra şarkı sözü sayfasına girdiklerinde sadece ilk birkaç satırı görebiliyor.

Metnin geri kalanı ise buzlanmış ve okunamaz bir şekilde sunuluyor.

Ayrıca ekranı aşağı kaydırma özelliği de devre dışı bırakılıyor.

Kısıtlama, 7 Şubat itibarıyla dünya genelindeki kullanıcılara geniş çaplı olarak sunulmaya başlandı.