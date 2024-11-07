YouTube Premium aboneliğine zam

YouTube, Türkiye'deki abonelik ücretlerinde zam yaptığını duyurdu.

Aylık abonelik ücreti, yüzde 38 oranında bir artışla 57,99 TL'den 79,99 TL'ye çıkarıldı. YouTube Premium'un 1 yıllık abonelik ücreti 579,99 TL olarak belirlendi.

YouTube Aile Paketi fiyatı 159,99 TL'ye, öğrenci aboneliği ise 52,99 liraya yükseltildi.

Yeni zamlı tarife şu şekilde:

• Bireysel Paket: 79,99 TL

• Aile Paketi: 159.99 TL

• Öğrenci Paketi: 52,99 TL

YENİ PAKET "PREMİUM LİTE"

YouTube, daha düşük maliyetli bir seçenek arayanlar için de "Premium Lite" adlı daha uygun fiyatlı bir paket sunmaya başladı.

Reklamları azaltmayı amaçlayan Premium Lite paketi, Avrupa’da aylık 5,99 Euro fiyatla satışa sunuluyor. Standart aboneliğe göre daha ucuz olan bu paket yalnızca reklamları kaldırıyor, ancak tam Premium abonelikte bulunan diğer özellikleri içermiyor.