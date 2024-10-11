YouTube’a da RTÜK sopası hazırlığı

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Gürel, TBMM İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu toplantısına katıldı. Güler, komisyonda İslamofobi ve ırkçılık konusunda sunum yaptı. RTÜK’ün iktidara muhalif yayınlar yapan medya kuruluşlarına yönelik ceza politikalarının da tartışıldığı toplantıdaki, “YouTube” ayrıntısı dikkati çekti.

5651 Sayılı Kanun’a göre, “İçerik sağlayıcısı” olarak tanımlanan YouTube’un da RTÜK’ün incelemesine tabi olacağı bir düzenlemenin hazırlandığı belirtildi. YouTube platformu üzerinden yayın yapan kanallara lisans zorunluluğu getirileceği bildirildi.

YouTube’un, isteğe bağlı yayıncılık hizmeti veren Netflix ya da EXXEN’den herhangi bir farkı olmadığını ifade eden Gürel, “YouTube’un altındaki kanalların da lisanslanması aslında gerekmekte. Buna yönelik de bir çalışmamız devam etmektedir” diye konuştu.

‘ETİK DURUŞ’ UYARISI

Komisyon toplantısında, RTÜK’ün iktidarın hoşuna gitmeyen yayınlar yapan medya organlarına yönelik tutumu da masaya yatırıldı. DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk, RTÜK’ün uygulamalarını samimi bulmadığını kaydetti. İktidara yakın medya organlarındaki muhalefete yönelik kullanılan nefret söylemlerini anımsatan Çelenk “CHP’liye, ‘Kılıç artığı’ vesaire dünya kadar şey söyleniyor. Bu şikâyete konu oluyor. Her gün A Haber’de, TGRT’de, Akit TV’de her türlü nefret söylemi dile geliyor. Nefret söylemi olduğunun farkında değilsiniz. Nefret söylemini anlatabilmek için etik bir yerde durmanız gerekir.”