YouTube’da zirve BirGün TV’nin

Marketing Türkiye ve MTM Medya Takip Merkezi işbirliğiyle hazırlanan ve haber kanallarının YouTube performanslarını karşılaştıran son verilere göre BirGün TV, gazetelerin YouTube kanalları arasında toplam izlenmede 2’nci, uzun video izlenmelerinde ise açık ara 1’inci sırada yer aldı. BirGün TV, uzun video kategorisinde ulaştığı izlenme trafiğiyle, aynı kategoride yer alan diğer dokuz gazetenin toplam izlenmesine denk bir performans ortaya koyarak dikkat çekti.

Bu tablo, yalnızca sayısal bir başarıya değil; nasıl bir gazeteciliğin dijitalde karşılık bulduğuna dair güçlü bir göstergeye işaret ediyor.

ABONE ARTIŞINDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

BirGün TV, yalnızca izlenme rakamlarıyla değil, abone artışındaki istikrarlı yükselişiyle de dijital habercilik alanındaki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Yine aynı kategoride son 3 ayda en çok abone kazanan gazete YouTube kanallı olan BirGün TV, her geçen gün daha geniş bir izleyici topluluğuyla yoluna devam ediyor. Bu büyüme, kısa vadeli dalgalanmaların değil; kalıcı bir izleyici ilişkisi kurmanın sonucu olarak öne çıkıyor.

BirGün TV Yayın Koordinatörü Emre Yıldırım, bu sonucun kameranın önünde ve arkasında gece gündüz çalışan genç, dinamik ve inatçı emekçilerin, programcıların, muhabirlerin, editörlerin, teknik ekibin ve en önemlisi BirGün’e sahip çıkan izleyicilerin ortak başarısı olduğunu kaydetti.

DAYANIŞMAYLA EMEKLE, BİRLİKTE

Bu başarının, bir yayıncılık kolektifinin, dayanışmanın ve birlikte üretmenin ürünü olduğunu vurgulayan Emre Yıldırım, BirGün TV’nin, bağımsız, eleştirel ve kamusal yararı önceleyen yayıncılık anlayışıyla dijital alanda da güvenilir haberciliğin adresi olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yıldırım, kısa sürede sağlanan başarıyı şu sözlerle değerlendirdi: “YouTube’da hızlı tüketilen, yüzeysel ve gündemi geçiştiren içeriklerin öne çıkarıldığı bir dönemde; uzun soluklu yayınların, analizlerin ve canlı programların bu ölçekte izlenmesi son derece anlamlı. Bu tablo bize şunu gösteriyor: İzleyici, hâlâ derdi olan, sözü olan, emek verilmiş gazetecilikten vazgeçmiş değil.

Bir yandan da BirGün, tüm bu tabloyu sınırlı imkânlarla, kamudan beslenmeden, havuz medyasının sahip olduğu bütçelere, reklamlara ve şişirilmiş kadrolara yaslanmadan kuruyor. Listedeki birçok kurum, milyonlarca liralık kaynaklarla, yüksek maaşlı ekiplerle ve iktidar desteğiyle yayın yaparken; BirGün, yalnızca emekle, inatla ve izleyicisinin desteğiyle zirvede yer alıyor. Bu fark, teknik bir fark değil; gazetecilik farkıdır.

Bu başarı algoritmaların değil, izleyicinin bilinçli tercihlerinin sonucudur. BirGün TV’yi izleyenler yalnızca haber tüketmiyor; bu yayıncılığın parçası oluyor, sahip çıkıyor, büyütüyor. Asıl gurur verici olan da budur. Emek veren, yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürler. Her gün daha iyi BirGün için çalışmaya devam edeceğiz.”