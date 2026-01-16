Youtuber Sergen Altunbaş iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Adana’da, Sergen Altunbaş (34) tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından tabancayla 6 ve 8 yaşındaki çocuklarını öldürüp, intihar etti.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olay, Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’nde meydana geldi. Tartıştığı eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocuklarına tabancayla ateş açtı. Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler tarafından baba ile 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Altunbaş'ın sosyal medya fenomeni olduğu, eşiyle birlikte içerikler ürettiği öğrenildi.

Buna göre bir dönem ailesiyle Amerika'ya taşınmış olan Altunbaş eşiyle birlikte YouTube ve Instagram üzerinden açtıkları kanallarla “ABD'den nasıl vize alınır?” içerikli videolar üretiyordu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.