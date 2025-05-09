Yozgat anketi: CHP'nin mitingi oy tercihlerini nasıl etkiledi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat mitinginin ardından kentte anket düzenledi.

T24’ten Ceren Bayar’ın aktardığı anket sonuçlarına göre kentte Cumhur İttifakı’nın oyları erirken, CHP yüzde 30’a ulaşıyor.

Cumhur İttifakı'nın dışında İYİ Parti'de de oy düşüşü dikkat çekiyor.

Yozgatlıların yüzde 42’si İmamoğlu’nun tutuklanmasını doğru bulurken, yüzde 58’i doğru bulmadığını söyledi.

Ayrıca Yozgatlıların yarısı erken seçim istiyor.

CUMHUR İTTİFAKI’NDA 15.1 PUANLIK DÜŞÜŞ

Mitingden bir hafta sonra, 25-26 Nisan tarihlerinde yapılan anketin sonuçlarına göre, (Kararsızlar dağıtıldığında) Cumhur İttifakı’nın 2023’te yüzde 66.9 olan oyunun yüzde 51.8’e düştüğü görüldü.

CHP, AKP’NİN 6.6 PUAN GERİSİNDE

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevaplara bakıldığında CHP’nin, AKP’nin 6.6 puan gerisinde olduğu kayda geçti.

AKP’nin 2023’te yüzde 43.5 olan oyunun yüzde 36.1’e, MHP’nin yüzde 23.4 olan oyunun yüzde 15.7’ye düştüğü görüldü.

İYİ PARTİ 2023’TEKİ OYLARINI KAYBETTİ

2023’te Yozgat’ta İYİ Parti ile ittifak sebebiyle CHP aday çıkarmadı. 2023’te yüzde 23.4 oy alan İYİ Parti’nin oyunun yüzde 3.6’ya düştüğü görüldü.

CHP NE KADAR OY ALIYOR?

Aday çıkarmadığı için CHP’nin 2023 oy oranı kayda geçmedi ancak bu pazar seçim olsa CHP’ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 29.5 oldu.

EN ÇOK HANGİ PARTİLER OY KAYBEDİYOR?

2023 genel seçimleri ile kıyaslandığında en çok oy kaybının -19.8 puan ile İYİ Parti, -7.7 puan ile MHP ve -7.4 puan ile AKP’de olduğu görüldü.

İmamoğlu Erdoğan’ın 8.6 puan gerisinde, Erdoğan ilk turda yüzde 50’yi geçemiyor

Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Yozgat seçmeninin neredeyse yüzde 20’sinin kararsız olduğu görüldü. Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turuna ilişkin soruda kararsızların oranı yüzde 19.2 olarak ölçüldü. Kararsızlar dağıtıldığında Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49.4, Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 38.7 oy aldığı ve Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50’yi geçemediği görüldü.

ERDOĞAN-İMAMOĞLU MAKASI KAPANIYOR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ise Erdoğan yüzde 57.7 oy alırken İmamoğlu, yüzde 42.3 oy alıyor.

İkinci tur senaryosu 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu ile karşılaştırıldığında İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na oranla 18.7 puan fazla oy aldığı görülüyor.

28 Mayıs 2023’te 52.8 puan olan Erdoğan’la aradaki fark, bu pazar seçim olsa ve İmamoğlu aday olsa 15.4’e düşüyor. Erdoğan’ın oyu 18.7 puan düşüyor, İmamoğlu’nun oyu 18.7 puan artıyor.

YOZGAT İBB SORUŞTURMASI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Yozgatlılara İmamoğlu’na yönelik operasyon ve İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin görüşleri de soruldu.

Bu soruya verilen yanıtlar ise şu şekilde:

"Yozgatlıların yüzde 42’si İmamoğlu’nun tutuklanmasını doğru bulurken, yüzde 58’i doğru bulmadığını söyledi.

İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk suçlamalarının gerçek olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 36 olarak ölçülürken yüzde 64 suçlamaların gerçek olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Yozgatlıların yüzde 26’sı İmamoğlu hakkındaki terör suçlamalarına inandıklarını, yüzde 74’ü terör suçlamalarının gerçek olmadığını düşündüklerini söyledi."

YOZGATLILARIN YARISI ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Erken seçime dair fikirleri de sorulan Yozgatlıların yüzde 53’ü erken seçime gidilmesi gerektiği yönünde yanıt verdi. ‘Erken seçim olursa Erdoğan kazanır’ diyenlerin oranı yüzde 54, kazanamaz’ diyenlerin oranı ise yüzde 46 olarak ölçüldü. ‘Muhalefet kazanırsa Türkiye olumlu etkilenir’ diyenlerin oranının da yüzde 47 olduğu görüldü.