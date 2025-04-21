Yozgat Belediye Başkanı kimdir? CHP Yozgat'ta yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 Yozgat yerel seçim sonuçları (2024 Güncel)

“Yozgat Belediye Başkanı kim oldu?”, “2024 yerel seçimlerinde Yozgat’ı hangi parti kazandı?” ve “Yozgat seçim sonuçları açıklandı mı?” soruları, 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra internette en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Seçmen tercihlerine göre Yozgat Belediyesi el değiştirerek Yeniden Refah Partisi’ne geçti. Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan, 17.141 oy alarak Yozgat’ın yeni belediye başkanı seçildi. Bu oy oranı, toplamda %36,33’e karşılık geliyor.

YOZGAT 2024 BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: OY DAĞILIMI

“Yozgat’ta hangi parti kaç oy aldı?” sorusu da seçim sonrası en sık araştırılan konulardan biri. İşte 2024 Yozgat yerel seçimlerine katılan partilerin adayları ve aldıkları oy oranları:

Yeniden Refah Partisi (Kazım Arslan) – 17.141 oy (%36,33)

MHP (Ömer Açıkel) – 14.049 oy (%29,78)

AKP (Celal Köse) – 12.651 oy (%26,81)

CHP (Özkan Şengül) – 1.007 oy (%2,13)

İYİ Parti (Mustafa Görkem Taştan) – 803 oy (%1,70)

Saadet Partisi (Ziya Koçak) – 575 oy (%1,22)

Zafer Partisi (Mustafa Kemal Masarifoğlu) – 252 oy (%0,53)

Millet Partisi (Miraç Denizg) – 160 oy (%0,34)

DEVA Partisi (Mesut Yıldırım) – 136 oy (%0,29)

DSP (Zehra Atakan) – 130 oy (%0,28)

Bağımsız Aday (Bekir Korkmaz) – 89 oy (%0,19)

DEM Parti (Merve Eylül Bütün) – 63 oy (%0,13)

BTP (Beyzanur Konuk) – 45 oy (%0,10)

YTP (Selahattin Yüksel) – 22 oy (%0,05)

HÜDA PAR (Ramazan Zorlu) – 21 oy (%0,04)

KAZIM ARSLAN KİMDİR? YOZGAT’IN YENİ BELEDİYE BAŞKANI

“Kazım Arslan kimdir, hangi partiden seçildi?” sorusunun cevabı artık netleşti. Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan, 2024 yerel seçimlerinde Yozgat halkının en çok oyunu alarak belediye başkanlığına seçildi. Daha önceki yıllarda da siyaset sahnesinde aktif yer alan Arslan, Yozgat’ta halkın değişim talebine karşılık verdi.

AK PARTİ VE MHP OY KAYBI YAŞADI MI? 2019 İLE KARŞILAŞTIRMA

“AKP Yozgat’ta neden kaybetti?” ve “MHP’nin oy oranı düştü mü?” gibi sorular da seçim sonrası analizlerde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. 2019 yerel seçimlerinde Yozgat’ta AKP adayı Celal Köse, %40,68 oy oranıyla kazanmıştı. 2024 seçimlerinde ise %26,81’e gerileyerek 3. sıraya düştü. Bu durum, seçmen tercihinde ciddi bir değişimin yaşandığını gösteriyor. MHP ise 2019’a göre oy oranını iki katına çıkarmış olsa da birincilik için yeterli desteği sağlayamadı.

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI NE ANLATIYOR?

2024 seçim sonuçları, Yozgat’ta artık yeni bir siyasi denge oluştuğuna işaret ediyor. “Yozgat’ta hangi partiler yükseldi?” sorusunun cevabı net: Yeniden Refah Partisi, kısa sürede önemli bir yükseliş yaşayarak hem AKP hem de MHP’yi geride bıraktı. Bu sonuç, aynı zamanda muhalefet partilerinin Yozgat gibi geleneksel sağ seçmen yapısına sahip bölgelerde de alternatif yaratabileceğini gösteriyor.

Yozgat Belediye Başkanı kim oldu? Kazım Arslan (Yeniden Refah Partisi) Yeniden Refah Partisi Yozgat’ta kaç oy aldı?17.141 oy (%36,33) AKP Yozgat’ta ne kadar oy aldı? 12.651 oy (%26,81) Yozgat’ta seçimde 2. olan aday kim? Ömer Açıkel (MHP) – 14.049 oy (%29,78) Yozgat’ta CHP’nin oyu ne kadar? 1.007 oy (%2,13)

2024 yerel seçimlerinde Yozgat halkı tercihini değişimden yana kullanarak belediye yönetimini Yeniden Refah Partisi’ne devretti. Kazım Arslan’ın belediye başkanı seçilmesi, sadece yerel ölçekte değil, Türkiye genelinde de yeni siyasi dengelerin habercisi olabilir. Yozgat’ta 2025 yılı itibarıyla Kazım Arslan, belediye başkanlığı görevini yürütüyor.