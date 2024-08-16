Yozgat'ta 14 yaşındaki çocuğu bıçakla öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

Ülkede bıçaklı şiddet vakaları yaygınlaşıyor. Eskişehir'in ardından bu defa da Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Z.E.Y. (17) adlı şahıs, önüne geleni bıçakladı. Zanlı bir süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Z.E.Y. (17), dün gece Salih Paşa Camii önünde sohbet ettiği Furkan Ünal'ı (14) ve E.G.'yi bilinmeyen nedenle bıçakla yaralamıştı. Şüpheli, kendisini yakalamak isteyen M.L.'yi de (61) yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Furkan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.