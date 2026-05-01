Yozgat'ta 16 yıl sonra 1 Mayıs kutlandı

Yozgat’ta 2010 yılında sendikaların bir araya gelip kutladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı, 16 yıl sonra bir kez daha kutlandı.

Yozgat’ta en son 2010 yılında Lise Caddesi Abide İş Hanı önünde toplanan TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, Memur Sen, Türk Kamu Sen ve KESK olmak üzere 6 konfederasyona bağlı işçi ve memurlar ile Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerinin, davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı, sonraki yıllarda HAK-İŞ tarafından yapılan basın açıklamasıyla kutlanıyordu.

Bu yıl ilk kez Yozgat’ta düzenlenen kutlamalar için Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, ADD ve CHP’li üyeler, şehirlerarası otobüs terminali bölgesinde toplandı. Güvenlik önlemleri altında yürüyüşe geçen emekçiler, Lise Caddesi’nden geçip, Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Konuşmaların ardından katılımcılar halay çekti.

"HAK ARAMA MÜCADELESİNİN ŞİDDETLE BASTIRILDIĞI BİR DÜZEN"

Mitingde konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Yozgat il temsilcisi Sedat Tuygun, şunları söyledi:

"İşçi sınıfının uluslararası birlik ve mücadelesinin simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de bir bayram olarak kutlanmaktan her geçen yıl daha da uzaklaşmaktadır. Bugün emeğin en yüce değer olduğu gerçeğinin unutturulmaya çalışıldığı, sömürünün devlet eliyle kurumsallaştığı, hak arama mücadelesinin şiddetle bastırıldığı bir düzene karşı omuz omuza mücadele vereceğiz. Yıllardır ısrarla sürdürülen sermaye odaklı ekonomi politikaları sonucunda yukarıda zenginlik ve refah, aşağıda ise zam, zulüm, yoksulluk ve sefalet birikmektedir. Sınıfsal uçurum giderek derinleşmekte, emekçiler açlık sınırının dayı altında ücretlere mahkum edilmektedir. Ekonomik krizin ve enflasyonun tüm yükü emeğinden başka satacak bir şeyi olmayan halkımızın sırtına yüklenmektedir."

"YOZGAT'TAKİ İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ 1 MAYISLARDA ÇEVRE İLLERE GİTMESİN"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da şöyle konuştu: