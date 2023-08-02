Yozgat'ta 2 hükümlü yakalandı

Yozgat'ta, "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ile "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan mahkemece verilen 5 yıl hapis cezası kesinleşen H.M.G'yi, Karatepe ve Çapanoğlu mahallelerindeki adreslerinde yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.