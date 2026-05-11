Yozgat'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i ağır 7 yaralı

Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Yurt
  • Giriş: 11.05.2026 00:38
  • Güncelleme: 11.05.2026 00:40
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Yozgat'ın kent merkezindeki Adliye Kavşağı'nda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

