Yozgat'ta 4 gündür kayıp olan öğretmenin cansız bedeni bulundu

Yozgat 4 gündür kayıp olarak aranan sınıf öğretmen Tanju Oğuz'un (36) cansız bedenine ulaşıldı.

Yozgat Valiliği, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 4 Mart Salı gününden itibaren kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmeni Tanju Oğuz için Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü mevkisinde arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Oğuz'un cansız bedeninin kendisine ait aracının yakınında bulunan bir gölette bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, öğretmenimizin cansız bedeni, şahsa ait aracın terk edilmiş olarak bulunduğu mevkiide yer alan Akçakışla göletinde bugün saat 16.00 itibarıyla bulunmuştur. Öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, çalışmalarda yer alan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz."