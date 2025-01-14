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Yozgat'ta, 4 yaşındaki çocuğunu öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı

Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden M.S.  tutuklandı. Bölgede yapılan aramada çocuğun cesedine ulaşılamadı.

Güncel
  • 14.01.2025 15:30
  • Giriş: 14.01.2025 15:30
  • Güncelleme: 14.01.2025 15:38
Kaynak: AA
Yozgat'ta, 4 yaşındaki çocuğunu öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden kadın tutuklandı.

İlçede yaşayan 34 yaşındaki M.S., 11 Ocak'ta 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi.

Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren kadın, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.

CESET BULUNAMADI

Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı.

Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.

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