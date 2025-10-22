Yozgat'ta bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hanbaşı Mahallesi'nde alacak verecek meselesi için bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda çıkan arbedede Cesur Arslan, Kenan Kızıl, E.Y. ve T. K. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kavgada yaralananlar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Arslan ve Kızıl, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kavgada ağır yaralanan E.Y. ve T.K isse Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.