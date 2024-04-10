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Yozgat'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.04.2024 18:58
  • Giriş: 10.04.2024 18:58
  • Güncelleme: 10.04.2024 18:58
Kaynak: AA
Yozgat'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

 Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Haşim Kılıç Mahallesi Şehit Erdal Aytaç Caddesi'nde iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında F.D. ile B.D. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili R.D. ve Ç.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ç.D. serbest bırakıldı.

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