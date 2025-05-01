Yozgat'ta bir erkek, kayınvalidesini öldürdü
Yozgat'ta Y.O. isimli erkek alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı kayınvalidesi K.P'yi bıçakla öldürdü. Y.O, olayın ardından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Yozgat'ta bir kişi, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Y.O. (31), Eski Pazar Mahallesi Kayseri Caddesi’nde bulunan kayınvalidesi K.P'nin (60) evine gitti.
İkili arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.O. yanında bulunan bıçakla K.P'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.