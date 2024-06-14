Yozgat'ta çatılar uçtu, ağaçlar kırıldı: 2 yaralı

Yozgat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, çatıdan kopan parçalar trafiğin aksamasına neden oldu. Fırtınada ağaçtan kopan dallar nedeniyle iki kişi hastanelik oldu.

Yerel 14.06.2024 20:44 Giriş: 14.06.2024 20:44

Güncelleme: 14.06.2024 20:47 Kaynak: İHA

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FOTOĞRAF: İHA