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Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.12.2024 10:06
  • Giriş: 26.12.2024 10:06
  • Güncelleme: 26.12.2024 10:06
Kaynak: AA
Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki otomobil, Sarıkaya-Boğazlıyan kara yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobildeki A.R.B'nin hayatını kaybettiği kazada yaralanan sürücü, Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitiren A.R.B'nin Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulunda eğitim gördüğü öğrenildi.

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