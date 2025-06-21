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Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 21.06.2025 23:08
  • Giriş: 21.06.2025 23:08
  • Güncelleme: 21.06.2025 23:08
Kaynak: AA
Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu

YOZGAT (AA) - Yozgat ve bazı köylerinde etkili olan sağanak ile dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte rüzgarla birlikte etkisini artıran sağanağın ardından dolu etkili oldu.

Dolu, merkeze bağlı Lök, Başınayayla ve Erkekli köylerinde ekili alanlarda zarara yol açtı.

Kent merkezinde ise rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek araca zarar verdi.

Dolunun ardından çiftçiler tarlalarına giderek zarar gören ekili alanlarını inceledi.

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