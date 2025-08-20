Yozgat'ta hafif ticari aracın iş makinesine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

N.Ş'nin (73) kullandığı 06 EY 0564 plakalı hafif ticari araç, Sorgun-Çekerek kara yolunun Duralidayılı Mahallesi mevkisinde, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yol çalışması yapılan ve trafiğe kapalı alanda park halinde bulunan iş makinesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan F.Ş. (69) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü N.Ş. ise sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, aracın park halindeki iş makinesine çarpması yer alıyor.