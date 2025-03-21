Yozgat'ta halk, hükümeti protesto etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde yurt çapında protestolara Yozgat halkı da katıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığı operasyonlara tepkiler sürüyor. Türkiye'nin farklı yerinde vatandaşlar sokağa çıkarak tepkisini gösteriyor.

Sözcü'nün aktardığına göre; AKP'ye yakınlığıyla bilinen Konya'nın ardından Yozgat'ta da vatandaşlar sokağa çıktı.

PANKARTLARLA SOKAĞA ÇIKTILAR

CHP'nin çağrısı ile bir araya gelen vatandaşlar İmamoğlu'na yapılan operasyonlara tepkilerini gösterdi.

Gençlerin kalabalık olduğu eylemlerde vatandaşlar renkli pankartlarla tepkilerini dile getirdiler.