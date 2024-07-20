Yozgat'ta iki araç çarpıştı: 3 kişi öldü

Yozgat'ta hafif ticari araç ve bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Güncel 20.07.2024 12:44 Giriş: 20.07.2024 12:44

Güncelleme: 20.07.2024 12:49 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA