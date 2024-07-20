Yozgat'ta iki araç çarpıştı: 3 kişi öldü
Yozgat'ta hafif ticari araç ve bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
A.A.D. (22) yönetimindeki hafif ticari araç, Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde A.A. (28) idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan inceleme sonucu, kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobildeki A.D. (52) ve M.D'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü A.A, ambulansla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.