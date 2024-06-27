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Yozgat'ta istinat duvarından düşen ATV sürücüsü öldü

Yozgat'ta, istinat duvarından düşen ATV sürücüsü Saim Polat, hayatını kaybetti.

Güncel
  • 27.06.2024 16:07
  • Giriş: 27.06.2024 16:07
  • Güncelleme: 27.06.2024 16:10
Kaynak: AA
Yozgat'ta istinat duvarından düşen ATV sürücüsü öldü
Fotoğraf: İHA

Yozgat'ta geri manevra yaparken istinat duvarından düşen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

76 yaşındaki Saim Polat idaresindeki plakasız ATV, kent merkezi Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Kürşad Caddesi'nde, geri manevra yaptığı sırada yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Polat'ın olay yerinde öldüğü belirlendi.

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