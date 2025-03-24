Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan 2 şüphelinin evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 32 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, S.D. ve Y.Ç'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında metal arama dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise tarihi eser niteliğinde 32 sikke ve 10 obje bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.