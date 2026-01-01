Yozgat'ta kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği, düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma ve sis riski bulunduğu ifade edildi.

Meteorolojik verilere göre ilde aralıklı kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hissedilen hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla il merkezimiz ve tüm ilçelerimizde, 2 Ocak Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."