Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağışın ardından yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.

İşe gidecek sürücüler, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

İş yerlerine giden esnaf ise dükkanlarının önünde biriken karı temizledi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sırasında bazı vatandaşların sokakta halay çekmesi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.