Yozgat'ta mayısta kar yağdı
Yozgat’ta mayıs ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gece başlayan yağış sonrası çiçek açan ağaçlar ve araçlar karla kaplanırken, yurttaşlar sabah saatlerinde araçlarını temizlemek zorunda kaldı.
Kaynak: DHA
Yozgat'ta mayıs ayında kar yağdı. Kent merkezi yağışla beyaza büründü.
Kentte, gece etkili olan sağanağın ardından kar yağdı.
Yağışla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Binaların çatıları, araçların üzeri ve yeşil alanlar kar altında kaldı.
Çiçek açan meyve bahçeleri ve ağaçlar yine beyaza büründü.
Kentte yaşayanlar, sabah araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalıştı.