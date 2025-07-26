Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yenifakılı Belediye Başkanı toprağa verildi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MHP'li Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip toprağa verildi.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesi Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, belediye başkan yardımcısı, meclis üyesi Metin Dağ ve esnaf Ahmet Suveren ile birlikte dün 66 DN 100 plakalı makam aracıyla Kayseri'ye giderken meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti.

Yenifakılı - Kalaba yolunun Eskiören köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrilen makam aracında vefat eden belediye başkanı Sarıaslan için ilk tören belediye binası önünde yapıldı. Törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan katıldı.

Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan için ikinci tören Merkez Çarşı Camii'nde yapıldı. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına il ve ilçe yöneticileri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, vatandaşlar ile Sarıaslan'ın yakınları katıldı.

Sarıaslan'ın cenazesi Yenifakılı mezarlığında toprağa verildi.