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Yozgat'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Güncel
  • 14.11.2024 08:44
  • Giriş: 14.11.2024 08:44
  • Güncelleme: 14.11.2024 08:46
Kaynak: AA
Yozgat'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Fotoğraf: AA

Yozgat'ta otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza Sorgun-Çekerek kara yolunun Beyyurdu köyü mevkisinde meydana geldi.

D.T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs ile D.D. idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerine gelen ekipler, M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü D.D. ile P.B. de Sorgun Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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