Yozgat'ta okul müdürünü odasında darbeden veli tutuklandı
Yozgat'taki Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir'i odasında darbederek yaralayan şüpheli Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
Yozgat'ta okul müdürünü darbederek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan veli tutuklandı.
Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Ö.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, dün tartışan iki öğrenciyi uyarmış, olayın ardından okula gelen bir öğrencinin ağabeyi, müdürü odasında darbederek kaçmıştı.
Yaralanan Bilir, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli ise bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı.