Yozgat'ta ön seçim sandığına yoğun ilgi: "Oy pusulası yetiştiremiyoruz"

İBB’ye yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimde Yozgat'taki sandıklara yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

Ön seçim için Yozgat’ta oy verme işlemi Belediye Kültür ve Sinema Salonu’nda saat 08.30’da başladı.

Yozgat il genelinde 4 bin 700 civarında CHP üyesi ön seçimde belirlenen merkezlerde oylarını kullanıyor.

Ön seçime partili olmayan Yozgatlıların ilgisinin CHP'lilerden daha fazla olduğu dikkati çekiyor. 18 yaşını dolduran gençler, kucağında bebeği ile kadınlar, yaşlılar, bastonuna yaslanarak gelenler, Ekrem İmamoğlu’na destek oyu kullanıp, partililere moral veriyorlar.

Fotoğraf: ANKA

Köyünden İmamoğlu’na destek olmak için gelen ve oyunu kullandıktan sonra da CHP'ye üye olan Nazik Ulucan, "Biz oy kullanmaya geldik, İmamoğlu için... İnşallah kazanacak kurban olduğum. Allah'ım onu başa getirir, onun için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DESTEK İÇİN GELENLERE OY PUSULASI YETİŞTİREMİYORUZ”

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, yaptığı açıklamada, ilde partisine ilginin "adeta volkan gibi patladığını" söyleyerek, şöyle konuştu:

"Destek için gelen arkadaşlarımız, üyelerimizin iki katı önüne geçti. Zarf, oy pusulası yetiştiremiyoruz, destek için gelenlere. Türkiye bu zulmün altından kalkacak, Başkanımız Ekrem Bey'e tutuklama kararı verildi ama bu bizi yıldırmaz, bizi yıldırmayacak. Biz kararlılıkla devam edeceğiz. CHP bu tip komplolara, bu tip tuzaklara boyun eğecek bir parti değildir. Biz daha çok gayret edeceğiz. Bu haksızlığa, bu zulme hep birlikte başkaldıracağız. Bugün Yozgat'tan, Anadolu'nun tam da göbeğinden, Bozok Yaylası'nın yiğit evlatları ayağa kalktı. Ülkesine, torunlarının, çocuklarının geleceğine sahip çıkıyorlar. Ekrem Başkan'a sahip çıkıyorlar. Ekrem Başkan'ın suçlu olduğuna, suç işlediğine hiçbir kimse inanmıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne algı oluşturmaya çalışırlarsa çalışsınlar, CHP'ye bu karalamalar, bu iftiraların hiçbirisi yapışmayacak, biz başaracağız. Buradan bütün Yozgatlı hemşehrilerime, bütün Türkiye'deki yurttaşlarımıza sadece bir şey söylüyorum; hiç kimse ensesini karartmasın. CHP varsa umut var demektir."

"MİLLETİN İRADESİNE BİR DARBE VURULMUŞ DURUMDA"

CHP MYK üyesi avukat Damla Canlı da, "Gördüğünüz gibi dayanışma sandıklarımız kuruldu. Şu an Yozgat halkı akın akın buraya oy kullanmaya gelmekte. Milletin iradesine bir darbe vurulmuş durumda. 'Kurtuluş yok tek başına' diyoruz. 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz'. Ekrem Başkan yalnız değildir. Bütün Yozgat şu an Ekrem Başkan'a destek için buradadır" şeklinde konuştu.