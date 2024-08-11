Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yozgat'ta orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dün meydana gelen orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı.

Güncel
  • 11.08.2024 15:49
  • Giriş: 11.08.2024 15:49
  • Güncelleme: 11.08.2024 15:51
Kaynak: AA
Yozgat'ta orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı
Fotoğraf: İHA

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dünkü orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, İsaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili yürüttükleri soruşturmada, ateş yakan 2 çobanın yangına sebebiyet verdiğini belirledi.

Şüpheliler B.Y. (19) ve S.Y. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Dünkü yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, Çekerek Belediyesi, çevre ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye ekipleri ile jandarmanın yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

BirGün'e Abone Ol