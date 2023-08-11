Yozgat'ta ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği ve evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde R.K'nin ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği ve evinde uyuşturucu madde bulundurduğu iddiasıyla operasyon düzenledi.

R.K'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 19 gram esrar, bir sentetik ecza, ormanlık alanda da 48 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alının şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.