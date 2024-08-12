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Yozgat'ta ormanlık alandaki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Ajans Haberleri
  • 12.08.2024 13:11
  • Giriş: 12.08.2024 13:11
  • Güncelleme: 12.08.2024 13:12
Kaynak: AA
Yozgat'ta ormanlık alandaki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 çoban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince, İsaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, ateş yakarak yangına sebebiyet verdikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan B.Y. (19) ve S.Y'nin (22) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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