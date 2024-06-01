Yozgat'ta ormanlık alanlarda ateş yakılıp, piknik yapılmasına kısıtlama getirildi

Yozgat Valiliği, havaların ısınmasıyla birlikte olası orman yangınlarına karşı milli park ve mesire alanlarında ateş yakılmasına sınırlama getirdi. Valilik, ormanlık alanlarda ve köy sınırları içinde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılmasını ise tamamen yasaklandı.

Yozgat Valiliği, havaların ısınmasıyla birlikte olası orman yangınlarına karşı milli park ve mesire alanlarında ateş yakılmasına sınırlama getirdi. Valilik, ormanlık alanlarda ve köy sınırları içinde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılmasını ise tamamen yasaklandı.

Yozgat’ta havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapılan ‘Yozgat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’ tarafından alınan kararlar, ilgili kurumlara ulaştırıldı.

Buna göre, orman yangınlarını önlemek amacıyla Yozgat il genelinde, özellikle ormanlık alanlarda ve köy sınırları içinde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Ormanlık alanlarda bugünden geçerli olmak üzere ateş yakılmasına da izin verilmeyecek.