Yozgat'ta otobüs kazası: 2 can kaybı, 26 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya gitmek için yola çıkan midibüs, Sivas-Yozgat kara yolunun Beyazıt Kaçağı köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, iki kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi yaralandı.

Yaralılar, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun devlet hastanelerine sevk edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kaza sonrası Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan olay yerine giderek incelemede bulundu.

Özkan burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Maalesef az önce meydana gelen kazada iki vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 15 yaralı vatandaşımız var. Yaralılarımızın tamamını hastanelere sevk ettik, tedavileri sürüyor. Jandarmamız, sağlık teşkilatımız, kaymakamımız, AFAD’ımız, Emniyetimiz, ilgili bütün birimlerimiz olay yerinde. Gönül isterdi ki canlarımız yanmasın. Ama maalesef olay yerinde iki vatandaşımız hayatını kaybetti."