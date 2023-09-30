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Yozgat'ta sağanak etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 30.09.2023 18:10
  • Giriş: 30.09.2023 18:10
  • Güncelleme: 30.09.2023 18:10
Kaynak: AA
Yozgat'ta sağanak etkili oldu

Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yaklaşık bir saat etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Cemil Çiçek Bulvarı'nda sürücüler, Çemsan mevkisindeki mazgalların tıkanmasıyla oluşan su birikintisinden dolayı ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak biriken suyu tahliye etti.

Kent merkezinden Çorum istikameti Sungurlu Kavşağı yakınında ise yamaçtan koparak yola düşen kaya parçaları trafiği aksattı.

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