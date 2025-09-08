Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yozgat'ta sağanak etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 08.09.2025 17:09
  • Giriş: 08.09.2025 17:09
  • Güncelleme: 08.09.2025 17:09
Kaynak: AA
Yozgat'ta sağanak etkili oldu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmur sularının Yozgat-Kayseri kara yolu Üniversite Kavşağı'nda mazgalları tıkaması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yolda biriken suyu tahliye etmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Sağanağa yolda yakalanan motosiklet sürücüsü Berat Kılıçarslan, yağmur sonrası oluşan birikintilerin motorcuları zor durumda bıraktığını belirtti.

BirGün'e Abone Ol