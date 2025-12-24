Yozgat'ta su krizi: Yer altı suları çekildi, kentte su kesintileri sürüyor

Yozgat'ta 2012'de hizmete alınan, 2016'dan itibaren Yozgat merkez, Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ilçesi ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını 50 yıl süreyle karşılayacağı belirtilen Musabeyli Cemil Çiçek barajında su tamamen tükendi.

48,60 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip barajda su seviyesi sıfıra inince, Yozgat şehir merkezinin şebeke suyu ihtiyacının bir kısmı eski kuyular devreye sokularak karşılanmaya başlandı. Bu da yeterli gelmeyince şehirde su kesintilerine başlanıldı. Vatandaşlar su kesintisinden etkilenmemek amacıyla evlerine su bidonları aldı.

Bu süreçte, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın, "Yozgatımızda uzun süredir etkisini gösteren kuraklık ve yağış miktarındaki ciddi azalma nedeniyle Musabeyli Barajı’nda su seviyesi maalesef ki yüzde 0'a gerilemiştir. Şehrimize su Arap Seyfi mevkisinde bulunan kuyulardan verilmektedir. Mağdur olunmaması ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için zorunlu kesintiler yapılmaktadır. Bu geçici süreçte sizden ricamız; suyu tasarruflu kullanarak gereksiz tüketimden kaçınmanızdır" mesajı da kent sakinlerine gönderildi. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, kuraklık nedeniyle saniyede ancak 277 litre su verebildiklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Maalesef korkulan oldu. Beklediğimiz yağışları alamadık. Sonbahardan beri şehrimize beklediğimiz yağışlar yağmamasından dolayı Cemil Çiçek Barajı'ndaki su seviyemiz şu an için yüzde sıfıra düşmüş, faydalı alanda su almama durumuna kadar gelmiş durumdayız. Şehrimizin su ihtiyacını daha önceden de yine su temini yaptığımız Arap Seyfi bölgesinden temin etmekteyiz. Şehrimizin tamamına 277 litre/saniye su vermekteyiz. Toplamda normalde yazın tamamı akarken de 424 litre/saniyeydi bu rakam. Şehrimizi 10 bölgeye ayırdık. Depoların ve vanaların etrafının beslediği bölgeler. Şehrimizin yarısına 24 saatte bir esas olmak üzere şu an için su veriyoruz. İki tane hastanemiz var, onlara sürekli 24 saat su temin etmek durumundayız. Çünkü oralarda da su kesimi yaptığımız zaman çok büyük sorunlar yaşayabiliriz. Yağışlarımız normale dönerse Cemil Çiçek Barajımızdan da tekrar eskisi gibi su almaya başlarsak bu sorunu bertaraf edeceğiz. Kesintiler yine devam etmekte. 24 saat şehrimizin bir tarafı beş bölgesi, 24 saat de diğer beş bölgesi olmak üzere, şehrin kuzeyi ve güneyi olmak üzere ayrı ayrı iki bölgeye ayırdık. Güneyine verdiğimiz zaman kuzeyine veremiyoruz. Kuzeyine verdiğimiz zaman güneyine veremiyoruz. Beklediğimiz yağışlar gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Artma durumu da var. Ama biz bunu artırmamak için şu an için ekstra kuyu çalışmalarımız var."

"YERALTI SULARINDA DA BU DURUM SÖZ KONUSU"

Başkan Yardımcısı Açıkgöz, Arap Seyfi bölgesinde 5-6 kuyuyu aktif hale getirip, sisteme entegre ettiklerini, sonbahar döneminde de 4 kuyunun sisteme bağlandığını kaydetti. Açıkgöz, "Bunlardan 24 litre/saniye su alıyoruz. Şu anda da 6-7 tane kuyu çalışmamız var. Bunları da sisteme entegre etmeye çalışıyoruz. Suyun çekilmesi sadece baraj havzasında değil de yeraltı sularında da bu durum söz konusu. Şimdi eskiden 30 metreden 40 metreden aldığımız suları 80 metreden 100 metreden almak durumundayız. Bizim 277 litre/saniye su verdiğimizi düşünelim. Bizim bu kuyudan aldığımız su 5 litre/saniye, 7 litre/saniye aldığımız zaman mutlu oluyoruz. Kuyular da tatmin edici rakamlara sahip olmuyor ama yine de biz bu mücadeleyi bırakmıyoruz. Şehrimizi, insanımızı susuz bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz."