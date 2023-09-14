Yozgat'ta temel kazısında göçükte kalan kişi kurtarıldı
Kaynak: AA
Yozgat'ta ahır tamiratı yaparken kazdığı temelde oluşan göçükte kalan kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Sorgun ilçesine bağlı Gevrek köyünde yaşayan Nurettin Pusmaz (37), ahır tamiratı için kazdığı temelde meydana gelen göçükte kaldı.
Yakınlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla göçükten yaralı olarak çıkarılan Pusmaz, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.