Yozgat'ta trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire toprağa verildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren 48 yaşındaki hemşire Derya Balta, toprağa verildi.

Balta için ilk olarak görev yaptığı Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde tören düzenlendi. Törende Balta için dua edildi.

Törene katılan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer, Balta'nın ailesine başsağlığı diledi.

Daha sonra Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirilen Balta'nın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hüzni Baba Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, Balta'nın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

- Olay

Murat Balta (52) idaresindeki 34 FS 310 plakalı otomobil, dün Yozgat-Kırıkkale kara yolunun 15. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada Derya Balta hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.