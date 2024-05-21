Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, il dışından kente uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 8 şüpheli Çandır ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 28,66 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, 19,56 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.C.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.