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Yozgat'ta uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 23.05.2024 12:28
  • Giriş: 23.05.2024 12:28
  • Güncelleme: 23.05.2024 12:29
Kaynak: AA
Yozgat'ta uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta otomobilinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Yozgat kara yolu Sarayköy mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 134,8 sentetik uyuşturucu, 11 sentetik hap, ruhsatsız tabanca, uyuturucu kullanma aparatı ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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