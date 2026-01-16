Giriş / Abone Ol
Yozgat'ta, IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü ve ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güncel
Kaynak: AA
Yozgat'ta yakalanan IŞİD şüphelisi tutuklandı
Fotoğraf: AA

Yozgat'ta IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 2018 yılı öncesi Irak'ta IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü ve ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı belirlenen şüpheliyi tespit etti. Kent merkezinde operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.

Zanlıdan 3 cep telefonu, sim kart ve USB bellek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

