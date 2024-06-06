Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2'si tır, biri traktör olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Güncel 06.06.2024 23:58 Giriş: 06.06.2024 23:58

Güncelleme: 07.06.2024 00:01 Kaynak: AA

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AA