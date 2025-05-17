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Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Yozgat'ta 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güncel
  • 17.05.2025 12:05
  • Giriş: 17.05.2025 12:05
  • Güncelleme: 17.05.2025 12:21
Kaynak: AA
Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Fotoğraf: AA

Yozgat'ta 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Kent merkezi Adliye Kavşağı'nda 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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