Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Yozgat'ta 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Yozgat'ta 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
Kent merkezi Adliye Kavşağı'nda 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.