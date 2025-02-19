Yozgat ve Bingöl'de eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat il merkezinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada devam eden yoğun kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma nedeniyle eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada "19 Şubat Çarşamba günü il Merkezinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur’an Kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 19 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

İlçelerde yağış durumuna göre münferit olarak tatil edileceği ifade edildi.

BİNGÖL

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeni ile 5 ilçe, 1 belde ve bir köyde okullar tatil edildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla; Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak Beldesi ve Merkez Suduğünü köyündeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 19.02.2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adı geçen ilçelerimiz ile Sancak Beldesi ve Sudüğünü köyünde Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır. Bingöl Merkez ile Genç ve Solhan ilçelerimiz için ise; ilerleyen saatlerde hava şartlarında olumsuz bir değişme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılacak olup sabahın erken saatlerinde kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.