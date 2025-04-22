Yozgat yol gösteriyor

CHP MYK, CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, yoğun katılımla gerçekleşen Yozgat mitinginin yanı sıra yeni dönemin yol haritası da masaya yatırıldı. Mitinge yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti kurmaylarıyla paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Mücadeleye kararlılıkla devam” mesajını verdi.

CHP MYK’da, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik 19 Mart’ta başlayan yargı süreçleri de değerlendirildi. CHP’de, “Yargı darbesi” olarak değerlendirilen sürece yönelik eylemliliğe devam kararı alındı. Bu kapsamda 23 Nisan’da CHP lideri Özel’in, Birinci Meclis’te yurttaşlara hitap edeceği belirtildi. CHP kurmayları, Özel’in konuşmasında, “Milli egemenlik ve milli irade” vurgusu yapacağını söyledi.

MİTİNGLERE DEVAM

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 23 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilecek halk buluşmasının ardından 26 Nisan’da Mersin’de miting düzenlenecek. Mersin’in ardından 3 Mayıs’ta CHP, Konya’da yurttaşlarla buluşacak. Her hafta Çarşamba günü İstanbul’un farklı bir ilçesinde gerçekleştirilen mitinglere de devam edilecek. Mitinglerde, milli irade vurgusu yapılacak. 19 Mart itibarıyla yaşanan ve “Yargı darbesi” olarak nitelendirilen sürecin Türkiye’ye verdiği zararlar kamuoyuna anlatılacak. CHP kurmaylarına göre, “Halkın öfkesi sokakta örgütlenecek.” CHP, “AKP’nin kalesi” olarak görülen kentlerde mitinglerini sürdürecek.

CHP, İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talepleriyle gerçekleştirilen imza kampanyasını örgütlemeye devam edecek. Bu kapsamda kampanyanın sosyal medya duyurularına ağırlık verilecek. Bu kapsamda 28 milyon imzaya ulaşıldığında kampanya sonlandırılacak.

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İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ ENGELLENMEK İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nda ‘‘para karşılığı oy kullandırıldığı’’ iddialarına ilişkin soruşturmasında ifadelerin alınmasına devam ediliyor.

Bazı CHP yöneticileri ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün Ankara Adliyesi’nde ifade verdi. İfadesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, ‘‘Bu soruşturmanın açılmasının tek sebebi şudur; CHP 2024 seçimlerinde Türkiye’nin birinci partisi olmuştur ve emin adımlarla iktidara ilerlemektedir. Bu soruşturmanın amacı, Türkiye’nin birinci partisinin itibarını zedelemek, Türkiye’nin birinci partisini kamuoyu nezdinde algısını aşağıya düşürmek ve Türkiye’nin birinci partisinin iktidar yürüyüşünü engellemektir’’ ifadelerini kullandı.

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ADALET MEŞRULUK KAYNAĞIDIR

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

‘Mahkemeler hukuki olmayan saiklerle gençleri, muhalifleri, siyasi liderleri tutuklayıp hapse atıyor’’ diyen İmamoğlu, ‘‘yıllar boyunca iddianameler yazılmıyor, mahkemeler uzuyor, insanlar boş yere aylarca cezaevinde tutuluyor. Halbuki, yine bize ait veciz sözdür: Geç gelen adalet, adalet değildir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, ‘‘Adalet, devletin meşruiyetinin kaynağıdır. Bir devlet, ancak vatandaşlarına adil davranırsa ayakta kalabilir. Devlet, adaletle yönetilirse güçlü olur ve ancak hukukla ayakta kalır’’ vurgusunu yaptı.

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RESEPSİYON KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de gerçekleştirilecek özel resepsiyona katılmayacak. Özel, TBMM Genel Kurulu’ndaki 23 Nisan özel oturumuna ise katılarak 10 dakikalık bir konuşma yapacak.