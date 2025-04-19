Yozgatlı çiftçilerden iktidara tepki: Mazota, gübreye gücümüz yetmiyor

CHP, bugün Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla Yozgat'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenleyecek.

Miting öncesi Yozgatlı çiftçiler traktörleriyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılamak için toplandı. Çiftçiler, traktörleriyle birlikte miting alanına gidecek.

ANKA'ya konuşan Yozgatlı bir çiftçi, "Mazota güç yetmiyor, gübreye gücümüz yetmiyor. Eve bir ekmek getiriyoruz günde, hanımla bölüşüp yiyoruz. Harman geldi mi buğdayımızı satamıyoruz. Fiyatı 10 bin diyorlar, biz 8 bine satana kadar işimiz bitiyor, onun da yarısını veresiye alıyorlar. Talebeyle insan uğraşır mı, Türkiye’nin geleceği onlar! Hükümetimiz artık bizi düşünsün. Particiliği bıraksın da insanların açlığı ile uğraşsın. Yazık bize yazık!" tepkisini gösterdi.

Yozgatlı çiftçilerden iktidara tepki: Mazota, gübreye gücümüz yetmiyor. Talebeyle insan uğraşır mı, Türkiye’nin geleceği onlar!https://t.co/5ezkfr3m0P pic.twitter.com/A3fsgDOVmT — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 19, 2025

"ÇİFTÇİLER DESTEKSİZLİKLE KARŞI KARŞIYALAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise, "Yozgat’ta yurttaşlarımız, çiftçilerimiz, esnafımız, işçilerimiz iktidara verdikleri desteğin karşılığını bulamadılar. Türkiye’de maalesef çiftçilerimiz korkunç bir yoksulluk ve desteksizlikle karşı karşıyalar. Partimiz tarafından defalarca dile getirilmesine rağmen çiftçilere desteği göz ardı etti" değerlendirmesini yaptı.

"Çiftçiler gıda üretimi anlamında dar boğaz ile karşı karşıyalar" diyen Özçağdaş, "Bugün de genel başkanımız buraya gelecek. Traktörleriyle gelen çiftçilerle beraber olacak. Çiftçilerin sorunları, kentlilerin sorunlarıdır. Eğer bir ülkede tarımsal üretim durmuşsa, hayvancılık durmuşsa, geniş kitlelerimizi beslemekte de zorlanırız. Bu iktidar yurt dışından sürekli tarım malzemeleri ithal etmekle övünür hale geldi. Türkiye’nin kendine yetecek kaynakları var. Yeter ki çiftçiye destek verilsin" ifadelerini kullandı.