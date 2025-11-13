Yozgatlı çiftçilerin kuraklık endişesi büyüyor: Borçlanarak ektik ama yağış yok

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta son iki yıldır yaşanılan kuraklığın devam etmesi, sonbahar yağışlarının halen düşmemesi bölge çiftçisini endişelendirmeye başladı.

Kurak geçen kış döneminin ardından ilkbahar döneminde de yağışların yetersizliği hem sulama hem de şebeke suyu ihtiyaçlarının karşılandığı barajlarda, gölet ve yeraltı sularında da çekilmelere neden oldu.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "Araziyi ektik, borçlanarak ektik ama yağış yok" dedi.

Yozgat’ta kasım ayının ortalarına gelinmesine karşılık istenilen düzeyde yağışın düşmemesi nedeniyle il merkezi ile birlikte Yerköy ilçesi, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi ve Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan, yıllık 17,5 milyon metreküp içme suyu kapasiteli Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda su tamamen çekildi.

İl merkezi şebekesine su taşınan Arap Seyfi yeraltı sularında da azalma oldu. İhtiyaç halinde su alınan Kirazlı-1 göletinde de su seviyesi tamamen düştü.

Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat'ta 66 bin 165 hektar alanı sulaya yönelik inşa edilen 1310 hektometreküp su tutma kapasitesine sahip Çekerek Barajı'nda su seviyesi oldukça azaldı.

Barajın su havzasına rahatlıkla girilmeye, çevre köylerde besicilik yapanlar baraj içerisinde hayvanlarını otlatıp, sulamaya başladı.

Yozgat’ta sulama amaçlı tesis edilen barajlardan Boğazlıyan ilçesinde 7 bin 800 hektarlık alana sulama hizmeti veren Uzunlu Barajı ile Yozgat, Şefaatli, Yerköy, Kırıkkale bölgesinde 20 bin 474 hektarlık tarım alanının su ihtiyacını karşılayan Gelingüllü Barajı'nın da doluluk oranı büyük ölçüde düştü.

"ÇİFTÇİNİN DURUMU HALA İYİ DEĞİL"

"Araziyi ektik, borçlanarak ektik ama yağış yok" diyen Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, çiftçinin durumunun iyi olmadığını söyledi. Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Yağış olmadığından dolayı nemden dolayı çıkan buğdaylar tekrar dönüyor. Bu günlerde iyi bir yağmur yakalarız da ürünümüz en azından köklenir. Köklenince de kışın kar yağışıyla iyi bir sezon geçiririz ama şu anki gidişat iyi değil. Hububat ekiminde büyük sıkıntı var. Ne kadar 'geç ekin' dediysek de herkes buğdayını ekti. Attığımız gübre toprakta havaya uçup gidiyor. Çiftçinin durumu hala iyi değil. 2025 yılında büyük bir afet yaşadık. Çiftçi borçlanarak ekti. Şu ana kadar da sayın büyüklerimizden büyük bir destek görmedi çiftçi. 2025 yılının ağır geçmesiyle birlikte Allah esirgesin 2026 yılı böyle kök çürüğüne tekâmül ederse çiftçinin ayakta kalması mümkün değil. İnşallah bu olmaz da iyi bir sezon geçiririz, çiftçinin de yüzü güler."